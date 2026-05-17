Auto sulla folla a Modena la sorella di un ferito | Si ricorda tutto è stato catapultato

Da tgcom24.mediaset.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è rimasta coinvolta in un incidente a Modena, quando un'auto ha investito alcuni pedoni. La sorella di una delle persone ferite ha dichiarato che il ferito ricorda tutto e che è stato improvvisamente catapultato. Ha aggiunto che la persona coinvolta ha problemi psichiatrici e ha affermato di aver già fornito tutte le spiegazioni necessarie. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle vittime sono al centro delle indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Mio fratello non sta bene, ma fortunatamente non è in fin di vita. È stata una cosa terribile, devastante". Così, Maria Gracia Muccini, sorella di una delle persone travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto guidata da Salim El Koudri. Fuori dall'ospedale di Baggiovara dove si trova attualmente ricoverato il 60enne, di professione chef, la donna si ferma per qualche minuto. "Mio fratello è stato tra i primi a essere travolto all'inizio del centro storico. È lucido e vigile, si ricorda tutto. Ha visto le persone saltare per aria, lui è stato praticamente catapultato in mezzo alla strada"., Ora gli devono fare la tac, sembra avere una frattura al cranio, è caduto di testa", spiega Muccini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

auto sulla folla a modena la sorella di un ferito si ricorda tutto 232 stato catapultato
© Tgcom24.mediaset.it - Auto sulla folla a Modena, la sorella di un ferito: "Si ricorda tutto, è stato catapultato"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Auto sulla folla a Modena, Luca Signorelli “l’eroe” ferito che ha bloccato l’aggressore che “blaterava”

Nato in Italia ma di origine nordafricana: chi è l’uomo che si è lanciato con l'auto sulla folla a ModenaCon l’auto a folle velocità sulla folla: alla guida un uomo di circa 30 anni, nato in provincia Bergamo, a Seriate, ma residente in provincia di...

auto sulla folla aAuto sulla folla a Modena: quando la cronaca diventa propaganda politica. Mattarella e Meloni incontrano i feriti. Il sindaco: Due dei soccorritori sono stranieri, basta ...Salim El Koudri, 31 anni, ha investito otto persone con la sua auto in centro a Modena. Era stato in cura psichiatrica. Matteo Salvini non ha perso tempo a scrivere che l'integrazione delle seconde g ... vanityfair.it

auto sulla folla aModena, auto a tutta velocità sulla folla: 8 i feriti, 4 gravi. Amputati arti a due persone, una è in pericolo di vita: il bilancioSono due le persone che hanno subito l’amputazione degli arti inferiori, mentre una donna di 55 anni resta ricoverata in pericolo di vita. A confermarlo è stata la Questura di Modena ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web