Una persona è rimasta coinvolta in un incidente a Modena, quando un'auto ha investito alcuni pedoni. La sorella di una delle persone ferite ha dichiarato che il ferito ricorda tutto e che è stato improvvisamente catapultato. Ha aggiunto che la persona coinvolta ha problemi psichiatrici e ha affermato di aver già fornito tutte le spiegazioni necessarie. La dinamica dell’incidente e le condizioni delle vittime sono al centro delle indagini in corso.

"Mio fratello non sta bene, ma fortunatamente non è in fin di vita. È stata una cosa terribile, devastante". Così, Maria Gracia Muccini, sorella di una delle persone travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto guidata da Salim El Koudri. Fuori dall'ospedale di Baggiovara dove si trova attualmente ricoverato il 60enne, di professione chef, la donna si ferma per qualche minuto. "Mio fratello è stato tra i primi a essere travolto all'inizio del centro storico. È lucido e vigile, si ricorda tutto. Ha visto le persone saltare per aria, lui è stato praticamente catapultato in mezzo alla strada"., Ora gli devono fare la tac, sembra avere una frattura al cranio, è caduto di testa", spiega Muccini. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto sulla folla a Modena, la sorella di un ferito: "Si ricorda tutto, è stato catapultato"

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