La video testimonianza della sorella di un ferito | Colpito dall' auto è volato via
Una donna ha raccontato di aver visto il fratello, un passante colpito da un'auto, volare via dopo l’incidente. La sorella ha descritto come l’uomo sia stato colpito mentre si trovava in strada e sia stato immediatamente coinvolto nel sinistro. La testimonianza si concentra sui dettagli di quanto accaduto, senza offrire interpretazioni o commenti personali. La scena è stata descritta come improvvisa, con l’automobile che ha investito il passante e causato la caduta a terra. Le autorità stanno raccogliendo ulteriori testimonianze e dati sulla dinamica dell’incidente.
Maria Grazia Muccini è la sorella di uno dei passanti colpiti da Salim el Koudri: "E' sempre stato cosciente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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