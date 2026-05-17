Lo investe dopo la lite davanti al cantiere | nei guai

Un episodio di violenza si è verificato davanti a un cantiere, dove due persone hanno avuto un alterco. Dopo la discussione, uno dei presenti è salito a bordo di un'auto di grossa cilindrata e, dirigendosi verso l'altra persona, l'ha investita. La scena si è conclusa con l'automobilista che ha travolto il giovane, portando a un intervento delle forze dell'ordine. Sull'accaduto sono in corso le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

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Prima la lite poi, lui che sale sulla sua auto di grossa cilindrata, punta quel giovane e lo travolge. Un fatto inquietante che si è consumato a Lido Tre Archi di Fermo e per il quale i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, dopo un’indagine lampo, hanno denunciato due uomini, rispettivamente un albanese di 38 anni e un fermano di 46 anni, coinvolti nel grave episodio di violenza. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza e all’escussione di alcuni testimoni, gli investigatori dell’Arma hanno accertato che il 38enne albanese, alla guida di una vettura di grossa cilindrata, per futili motivi legati ad un alterco, ha investito volontariamente un operaio, anch’egli straniero di 22 anni, nei pressi di un cantiere edile a Lido Tre Archi, senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo investe dopo la lite davanti al cantiere: nei guai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 5 Boring Businesses That Will Make You a Millionaire Sullo stesso argomento Lite con la mannaia. Finisce nei guai un cinquantenneIn città era ancora forte la commozione per la morte del giovane Abanoub Youssef colpito con una coltellata da un coetaneo all’interno della scuola... Leggi anche: Investe una donna sulle strisce, scappa e finisce nei guai Un'auto ha investito un gruppo di passanti che si erano radunati per prestare soccorso a dei motociclisti feriti in seguito a un incidente nella zona di Ambedkar Nagar, nel nord dell'India, provocando la morte di otto persone. Lo scrive l'agenzia di stampa Pti ci x.com