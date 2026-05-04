Un cinquantenne è stato coinvolto in una lite che ha portato a conseguenze legali. La vicenda si svolge in una città ancora scossa dalla recente morte di un giovane, avvenuta pochi giorni prima, durante un episodio avvenuto all’interno di una scuola. Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno raccolto dettagli sull’accaduto e stanno proseguendo le indagini. La comunità rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

In città era ancora forte la commozione per la morte del giovane Abanoub Youssef colpito con una coltellata da un coetaneo all’interno della scuola avvenuta qualche giorno prima. Ma evidentemente quel dramma non è stato sufficiente a tenere calmi gli spiriti. E così quella sera di gennaio un cinquantenne di nazionalità cinese, residente a Roma ma domiciliato in città, era uscito dall’attività commerciale in pieno centro fronteggiando un gruppo di giovani e impugnando una mannaia da macellaio in acciaio lunga 28 centimetri di cui quindici di lama. Dopo aver urlato ai giovani presenti di andarsene la tensione è salita altissima. E allora l’uomo ha estratto la mannaia ponendo in essere gesti minacciosi e simulando anche quello di ferire.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lite con la mannaia. Finisce nei guai un cinquantenne

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