Un giovane di 19 anni di Genova ha investito una donna sulle strisce pedonali in via Cornigliano e subito dopo si è allontanato dal luogo dell’incidente. La polizia locale ha rintracciato e identificato il conducente alcuni giorni dopo. Il ragazzo è stato multato e denunciato per aver lasciato il luogo dell’incidente e per aver causato l’investimento.

Prima ha investito una donna, poi è scappato in via Cornigliano. Il protagonista dell'episodio è un 19enne genovese, identificato, multato e denunciato dalla polizia locale a distanza di pochi giorni. Strade pericolose, la mappa a Genova. Pedoni investiti, prime vittime del 2026 I fatti risalgono alla serata di venerdì 27 marzo 2026. Una 26enne che stava attraversando la strada sulle strisce è stata travolta da un motociclo intorno alle ore 20. Il ragazzo alla guida si è poi allontanato senza prestare soccorso. La polizia locale è intervenuta e ha avviato le indagini: raccogliendo le testimonianze e visionando le telecamere gli agenti hanno individuato il mezzo, intestato a un genovese con un figlio 19enne compatibile con la descrizione avuta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Investe una donna sulle strisce, scappa e finisce nei guai

Articoli correlati

Leggi anche: Investe un 11enne sulle strisce davanti alla scuola a Garbatella e scappa: identificato dopo un mese

Investe una donna e scappa. Caccia al conducente dell’autoSi stringe il cerchio attorno all’automobilista che nel tardo pomeriggio di martedì ha investito una donna di 46 anni a Vaiano.

Altri aggiornamenti su Investe una donna sulle strisce scappa...

Temi più discussi: A Matino investe sulle strisce donna incinta e scappa: denunciato 41enne, la 38enne in codice arancione; Salento, investe 38enne incinta sulle strisce pedonali e scappa: identificato e denunciato 41enne. La donna sta bene; Investe una donna incinta sulle strisce e fugge, rintracciato dai carabinieri; Investe sulle strisce una donna incinta e fugge: rintracciato e denunciato. La vittima in ospedale.

Investe una donna sulle strisce con la moto e scappa: pirata 19enne rintracciato dalla polizia localeInveste una donna sulle strisce con la moto e scappa: pirata 19enne rintracciato dalla polizia locale ... msn.com

Investe una donna incinta sulle strisce e fugge, rintracciato dai carabinieriL’episodio è avvenuto intorno alle 13:40 in piazza Primiceri. Secondo quanto ricostruito dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casarano, ... corrieresalentino.it

RALLY TEAM INVESTE SULLA SICUREZZA A VEDELAGO La scuderia di Rosà è stata presente, Sabato scorso, all'evento organizzato dal Comune di Vedelago, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Vedelago. ROSA’ (VI)– Motorsport ma non solo c - facebook.com facebook

Investe e uccide pedone a Vicenza, 'pirata' fugge ma viene fermato. Investitore rincorso da alcuni passanti che chiamano soccorsi e polizia #ANSA x.com