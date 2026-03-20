Comolli ha confermato l'acquisto di un giocatore a basso costo, offrendo un'opportunità per la Juventus di rafforzare la rosa. La squadra si prepara alla corsa Champions con un leggero spiraglio di fiducia, anche se alcuni reparti restano invariati. La trattativa si è conclusa senza intoppi, e il nuovo acquisto è pronto a entrare in azione.

di Patrizio Trecca La Juventus si avvia verso la volata Champions con un pizzico di ottimismo in più, ma non cambia la situazione in alcuni reparti. Il mercato estivo sarà cruciale. La Juventus si proietta verso una sessione estiva che non ammetterà margini d’errore, consapevole che l’attuale annata ha messo a nudo lacune strutturali difficili da ignorare. Nonostante la recente boccata d’ossigeno che ha parzialmente raddrizzato la rotta dopo un febbraio definito a più riprese “drastico”, Luciano Spalletti sa che per competere ai massimi livelli nella prossima stagione servirà un intervento chirurgico sulla rosa. Le criticità non riguardano soltanto un attacco che ha vissuto lunghi periodi di siccità realizzativa, ma si estendono a reparti che finora erano stati considerati zone di relativa sicurezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Comolli non se lo lascia scappare: affare low cost e Conte fregato

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