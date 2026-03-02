Ha convinto la Juventus e Spalletti | via libera per l’affare low cost | CM

La Juventus e l’allenatore Spalletti hanno dato il via libera all’acquisto a prezzo contenuto dell’attaccante. Le ultime notizie indicano segnali favorevoli per l’acquisizione definitiva, dopo che il giocatore non ha inciso contro il Galatasaray in Champions League, ma ha avuto un ruolo importante nello scontro diretto contro la Roma all’Olimpico. La trattativa appare ormai avviata verso una conclusione positiva.

Se contro il Galatasaray in Champions League non era riuscito a incidere entrando a gara in corso, diversamente invece è andata nello scontro diretto dell’Olimpico con la Roma. Serata dal sapore speciale per Jeremie Boga, che ha avviato la rimonta della Juventus dopo il 3-1 giallorosso firmato da Malen. L’attaccante ivoriano ha trovato il suo primo centro con la maglia bianconera, rianimando la ‘Vecchia Signora’ nel vitale incrocio per la lotta Champions contro la formazione di Gasperini. Destro al volo chirurgico sul cross dell’altro neo-entrato Zhegrova, senza lasciare scampo a Svilar per la rete del momentaneo 3-2 della Juve. Boga in precedenza aveva preso il posto dell’impalpabile David, piazzandosi sul lato sinistro della trequarti di Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus e Spalletti possono guardare al futuro con ottimismo

