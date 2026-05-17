LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | siamo a metà gara Lecuona ci prova contro il solido Bulega

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al GP della Repubblica Ceca 2026 di Superbike, la gara è a metà percorso. Lecuona cerca di superare Bulega, che mantiene una posizione solida. La sfida tra i due piloti si sta facendo intensa, attirando l’attenzione anche di Lowes e Bassani, che si trovano più indietro nella classifica. I passaggi più spettacolari sono stati segnati da sorpassi e accelerazioni, mentre i duelli tra i piloti continuano a coinvolgere tutto il gruppo. La corsa resta aperta, con molti dettagli ancora da scoprire.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Sfida pazzesca tra i due che fanno avvicinare anche Lowes e Bassani. Gerloff sembra essersi preso, almeno per il momento la quinta posizione, ma il finale sarà incredibile. -3 Sorpasso e contro sorpasso di Surra che sfrutta il rettilineo per infila la difesa all’interno di curva uno. Gerloff lo supera ulteriormente in sei: ci stanno regalando una sfida pazzesca. -4 Gerloff si mette davanti a Lowes e punta ancora Surra, questa volta l’italiano potrebbe cedere il posto. Lo statunitense è indemoniato. -4 Ormai Bulega è andato via! 7 decimi tra lui e Lecuona che non sembra avere abbastanza energie per avvicinarsi a Nicolò. 🔗 Leggi su Oasport.it

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