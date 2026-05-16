LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Lecuona sfida Bulega per la vittoria!

Al momento si svolge la gara del GP della Repubblica Ceca 2026 della Superbike, con i piloti Bulega e Lecuona che si trovano nella fase centrale della corsa. Entrambi sono riusciti a mantenere tempi sotto l’1 minuto, distinguendosi rispetto agli altri concorrenti. La competizione prosegue senza soste, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi tra i due piloti in testa. La diretta streaming è attiva, con aggiornamenti continui sui passaggi e le posizioni dei partecipanti.

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