LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Lecuona sfida Bulega per la vittoria!
Al momento si svolge la gara del GP della Repubblica Ceca 2026 della Superbike, con i piloti Bulega e Lecuona che si trovano nella fase centrale della corsa. Entrambi sono riusciti a mantenere tempi sotto l’1 minuto, distinguendosi rispetto agli altri concorrenti. La competizione prosegue senza soste, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi tra i due piloti in testa. La diretta streaming è attiva, con aggiornamenti continui sui passaggi e le posizioni dei partecipanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 Siamo nella parte centrale della corsa, fanno uno sport a parte Bulega e Lecuona stabilmente sotto 1.30?. -13 Montella mantiene 3.7 secondi su Gerloff per mantenere il podio. -14 Sfida spettacolare tra il quinto e il nono posto tutta italiana tra Bassani, Surra, Baldassarri, Manzi e Locatelli. -15 Attenzione Lecuona si porta a 3 decimi da Bulega, possibile sfida in casa? -16 Lowes toccato da Surra nel momento dell’incidente, possibile conseguenze per l’azzurro. -17 Caduta per Sam Lowes, Gerloff supera Surra per la quarta piazza. -18 Lecuona supera Montella per la seconda posizione. -19 Baldassarri scavalca Locatelli per la nona piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jadwal Wsbk 2026~Jadwal World super Bike Hungaria 2026 Seri 4~Klasemen Wsbk 2026 Terbaru~Live Vidio
Sullo stesso argomento
LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Lecuona sfida Bulega per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Ultimo giro, Bulega ha un vantaggio decisivo.
LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: parte la Superpole! Sarà sfida tra Bulega e LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 minuti: a breve arriveranno i primi tempi.
Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole e gara-1, streaming, differita TV8Dopo un venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, quest'oggi comincia ad entrare nel vivo il weekend di Most con la Superpole e gara-1 del Gran ... oasport.it
https://www.oasport.it/2026/05/live-superbike-gp-ungheria-2026-in-diretta-bulega-per-il-filotto-tra-superpole-race-e-gara-2/ Seguite con noi la DIIRETTA LIVE della superpole race del Gran Premio di Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale di SBK. Nicol facebook
LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega in pole, tra poco il via di gara-1!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Cechia 2026, Bulega alla ... oasport.it