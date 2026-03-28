Alle 16.08 si tiene la partenza di gara-1 del campionato Superbike al GP di Portogallo. Bulega ha conquistato la pole position e la gara è prossima a iniziare. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.08 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-1 di Superbike in scena al GP di Portogallo. 12.35 La nostra diretta live termina qui. Appuntamento nel pomeriggio con una gara-1 che promette spettacolo. 12.35 Quarto Oliveira, quinto Sam Lowes, sesto Vierge, settimo Alex Lowes, ottavo Lorenzo Baldassari, nono Danilo Petrucci, decimo Axel Bassani. 12.34 Lo spagnolo si deve accontentare del secondo posto. Completa la prima fila Yari Montella. 12.33 Lecuona sembrava imbattibile ma il reggiano ha sfoggiato tutta la sua velocità. 12.33 Nel momento più importante l’italiano ha piazzato il giro perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in pole, tra poco gara-1!

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