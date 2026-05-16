LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Bulega vince la sfida con Lecuona Montella trova il podio
Nella gara di Superbike in Repubblica Ceca, il pilota ha conquistato la vittoria, battendo il suo avversario durante la corsa. Un altro concorrente è riuscito a salire sul podio, dopo aver completato il percorso tra le prime posizioni. La manifestazione si è svolta in modo intenso e ha visto diversi sorpassi e cambi di posizione lungo tutto il tracciato. La corsa si è conclusa con la premiazione dei primi classificati, mentre il pubblico ha seguito con attenzione ogni momento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 14.57 Questa la classifica mondiale aggiornata della Superbike: Bulega 273, Lecuona 186, Sam Lowes 86. 14.54 Vince ancora Bulega, non smette di scrivere nuovi record. Lecuona sembra aver alzato il livello tale da poter sfidare ma non ancora battere Bulega. Ottimo Montella terzo finalmente con una gara pulitissima e concreta. Bassani quinto con la Bimota, sesto Baldassarri. Ottavo Locatelli, nono Surra dopo il long lap penalty e decimo Manzi. Fuori per infortunio Petrucci, quasi impossibile vederlo domani in pista. Fuori anche Bautista. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
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