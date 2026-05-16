LIVE Superbike GP Cechia 2026 in DIRETTA | Bulega vince la sfida con Lecuona Montella trova il podio

Nella gara di Superbike in Repubblica Ceca, il pilota ha conquistato la vittoria, battendo il suo avversario durante la corsa. Un altro concorrente è riuscito a salire sul podio, dopo aver completato il percorso tra le prime posizioni. La manifestazione si è svolta in modo intenso e ha visto diversi sorpassi e cambi di posizione lungo tutto il tracciato. La corsa si è conclusa con la premiazione dei primi classificati, mentre il pubblico ha seguito con attenzione ogni momento.

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