Al torneo ATP di Roma, la sfida tra Sinner e Ruud si avvicina alla conclusione, con la finale maschile ormai vicina. Sinner ha vinto tutte le partite nei tornei che contano, tranne quella delle semifinali agli Australian Open contro Djokovic. La partita tra i due avversari prosegue, mentre i tifosi seguono con attenzione l’andamento dell’incontro. La competizione si avvia verso la fase decisiva, con la finale che si avvicina rapidamente.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:53 Sinner che ha vinto tutte le partite nei tornei che contano, esclusa quella che forse contava di più: la semifinale degli Australian Open contro Djokovic. Chissà che proprio quella sconfitta non lo abbia motivato a cannibalizzare il circuito da marzo a fine maggio. 16:51 Va per le lunghe, come è giusto che sia, la premiazione del doppio maschile e di Bolelli e Vavassori. Verosimilmente la finale maschile inizierà con qualche minuto di ritardo rispetto alle 15:10. 16:47 Battendo ancora Ruud, raggiungerebbe cifra tonda di Masters 1000 issandosi a quota 10. Alcaraz ne ha 8! 16:45 Precedenti perentori: 4-0 con anche un 6-0, 6-1 rifilato dall’altoatesino al norvegese proprio sul Campo Centrale nella passate stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sempre meno alla finale maschile!

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[LIVE] Sinner vs Ruud | GRAND FINAL | ATP Rome 2026 Live Score & Match Stats

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