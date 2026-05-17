Sinner-Ruud in diretta la finale degli internazionali di Roma | Jannik favoritissimo

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale degli Internazionali di Roma 2026 si affrontano il tennista italiano e quello norvegese. La partita si tiene oggi e sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni principali. Jannik Sinner e Ruud sono in campo per contendersi il titolo, con il primo considerato favorito dagli addetti ai lavori. La sfida si svolge sul campo centrale del torneo, di fronte a un pubblico presente e con le telecamere pronte a riprendere ogni momento.

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Sinner sfida Ruud nella finale degli Internazionali di Roma 2026: il risultato in diretta e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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