Il 7 maggio 2026, Jannik Sinner è arrivato al Foro Italico per partecipare agli Internazionali di Roma. Tuttavia, le strutture del torneo non erano completamente pronte, anche se si trovavano in uno stato di avanzata preparazione. Il tennista italiano, attualmente numero 1 del ranking, ha espresso critiche riguardo al montepremi e ha annunciato l’obiettivo di conquistare il Career Golden Masters.

Jannik Sinner è arrivato al Foro Italico il 7 maggio 2026 e il Foro Italico non era pronto. O meglio: era pronto, ma non abbastanza. Centinaia di tifosi, in larga parte ragazzini, lo hanno accolto come una rock star, e lui si è fermato a lungo a firmare autografi prima ancora di mettere piede in campo per il primo allenamento. Poi è arrivata la conferenza stampa, e Sinner ha parlato chiaro su tre cose: il denaro che manca ai giocatori, il sogno che gli manca in carriera, e un po’ di golf e calcio per ricordarci che è ancora un essere umano. Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 iniziano ufficialmente per lui sabato 9 maggio, con il debutto contro il vincente tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Sinner agli Internazionali Roma 2026: il numero 1 attacca sul montepremi e punta al Career Golden Masters

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