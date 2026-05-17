LIVE Sinner-Ruud 6-4 5-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 annulla una palla break
Al torneo ATP di Roma, il match tra il numero uno e il suo avversario prosegue con il primo set ancora in corso. Al momento, il giocatore in posizione di battuta ha messo a segno un ace e ha conquistato tre punti consecutivi, portandosi sul 30-0. Dopo un servizio e volée di diritto, l’avversario ha risposto con una buona volée di diritto, mantenendo vivo lo scambio. La partita si sta svolgendo sotto gli occhi di pubblico e telecamere, con il punteggio di 6-4, 5-3.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Serve&volley di Ruud, che gioca una solida volée di diritto. Il norvegese oggi sta disputando una grande partita. 15-0 Ace al centro del norvegese. Ruud serve per rimanere nel match. 5-3 Lungo il rovescio incrociato di Ruud. Seconda di servizio. A-40 Battuta esterna vincente dell’italiano. 40-40 Servizio e diritto lungolinea vincente ad annullare la palla break. 40-A Sinner aveva fatto tutto bene. Ma sbaglia incredibilmente lo smash. 40-40 Palla corta non precisa di Sinner, Ruud ci arriva e chiude con il rovescio incrociato. 40-30 Sinner ribalta l’inerzia dello scambio con un diritto profondissimo e chiude con un diritto incrociato in avanzamento. 🔗 Leggi su Oasport.it
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