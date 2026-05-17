LIVE Sinner-Ruud 6-4 5-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il n1 annulla una palla break

Al torneo ATP di Roma, il match tra il numero uno e il suo avversario prosegue con il primo set ancora in corso. Al momento, il giocatore in posizione di battuta ha messo a segno un ace e ha conquistato tre punti consecutivi, portandosi sul 30-0. Dopo un servizio e volée di diritto, l’avversario ha risposto con una buona volée di diritto, mantenendo vivo lo scambio. La partita si sta svolgendo sotto gli occhi di pubblico e telecamere, con il punteggio di 6-4, 5-3.

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