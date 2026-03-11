LIVE Sinner-Fonseca 2-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurro annulla una palla break

Al Indian Wells del 2026, il match tra Sinner e Fonseca prosegue con il punteggio di 2-3, mentre l’azzurro riesce ad annullare una palla break. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli scambi tra i due giocatori. La diretta si aggiorna in tempo reale, mentre si attende il prossimo turno di gioco tra Paolini e Gibson, previsto non prima delle 21.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) 2-3 Game Fonseca. Servizio e dritto in contropiede. 40-15 ACE del tennista di Rio de Janeiro. 30-15 Altra gran prima di Fonseca. 15-15 Prima vincente del sudamernicano. 0-15 Il brasiliano perde il controllo del rovescio dal centro. 2-2 Game Sinner. Scappa via la risposta di Fonseca, che torna ora al servizio. 40-15 Secondo ACE dell’azzurro. 30-15 E’ lunga la risposta con il dritto in chop del brasiliano. 15-15 Servizio e comodo dritto in avanzamento dell’italiano. 0-15 Jannik perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 1-2 Game Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fonseca 2-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla break Articoli correlati LIVE Sinner-Fonseca 1-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. LIVE Sinner-Svrcina 4-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro40-15 Dritto lungolinea improvviso e schiaffo al volo vincente del tennista di Ostrava. Tutto quello che riguarda LIVE Sinner Fonseca 2 3 ATP Indian... Temi più discussi: LIVE Sinner-Fonseca 1-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla break; Sinner-Fonseca, ottavi spettacolo: data, orario e dove vederla in tv; Diretta Sinner-Fonseca oggi, Indian Wells. Risultato live; Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP. LIVE Sinner-Fonseca 2-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) 30-0 Servizio e dritto a segno per Jannik. 15-0 ACE ... oasport.it Sinner-Fonseca in diretta LIVE: prima sfida tra Jannik e Joao a Indian Wells, quando si gioca. Paolini outSinner sfida Fonseca negli ottavi di finale degli Indian Wells Open: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano ... fanpage.it Diretta Sinner-Fonseca oggi, Indian Wells. Risultato live x.com POR UN BOLETO A CUARTOS DE FINAL Se viene un partido explosivo entre Jannik Sinner (#2) y João Fonseca (#35) en los octavos de final del ATP Masters 1000 de Indian Wells. Será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores. ¿Habrá u facebook