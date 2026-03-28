LIVE Sinner-Zverev 2-1 ATP Miami 2026 in DIRETTA | l’italiano annulla una palla break

Al momento si sta disputando il match tra Sinner e Zverev nel torneo ATP di Miami 2026, con l'italiano in vantaggio per 2-1 nel set. Durante il gioco, Sinner ha annullato una palla break dopo aver subito un diritto in contropiede da parte di Zverev, che ha portato il punteggio a 30-30. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-MERTENSZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) 30-30 Diritto in contropiede di Zverev, Sinner rischia di scivolare. 15-30 Battuta vincente al centro di Zverev. 0-30 Sinner prende il sopravvento da fondo e sfonda con il diritto lungolinea. 0-15 In rete il rovescio di Zverev in uscita dal servizio. 2-1 Lungo il back di diritto del n.3. Sinner ha salvato una palla break in questo game. A-40 Ace esterno dell’azzurro. 40-40 Sinner sbaglia di 2 metri un rovescio centrale. A-40 Lungo il rovescio centrale del tedesco. 40-40 Servizio e diritto lungolinea di Sinner. 30-40 Zverev tocca il nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 2-1, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’italiano annulla una palla break Articoli correlati LIVE Sinner-Dzumhur 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla palla break e si porta ad un game dal setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Rovescio vincente di Dzumhur che nonostante il risultato sta avendo il coraggio di rischiare. LIVE Sinner-Fonseca 2-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. Sinner - Alcaraz: gli Highlights | Nitto ATP Finals 2025 Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Zverev 2 1 ATP Miami 2026... Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro risale subito da 0-30; A mezzanotte sarà ancora Sinner-Zverev a Miami; Sinner-Zverev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Miami Open in tempo reale. LIVE Sinner-Zverev, ATP Miami 2026 in DIRETTA: a mezzanotte la seconda semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO SINNER-ZVEREV) Programma Sinner-Zverev - Sinner travolge ... oasport.it Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo a mezzanotte al Miami Open: va in scena la seconda semifinaleSinner sfida Alexander Zverev nel match della semifinale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells ... fanpage.it Sinner-Zverev 1-1, il tedesco pareggia i conti nel primo set. In palio la finale del master 1000 di Miami - facebook.com facebook INIZIA LA SEMIFINALE TRA SINNER E ZVEREV A MIAMI! L'azzurro cerca un posto in finale, dove ad attenderlo ci sarebbe Lehecka. Forza! x.com