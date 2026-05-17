LIVE Sinner-Ruud 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | arriva il break per il n1!

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma 2026, il punteggio tra i due giocatori vede il primo in vantaggio 5-4. Ruud, il numero uno del ranking, si trova in difficoltà e ha subito un break. Il punteggio attuale è 30-0 per l’avversario, con Ruud in confusione e il colpo di diritto del norvegese che finisce fuori dal campo. La partita procede con intensità, mentre gli spettatori seguono ogni scambio in diretta.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ruud in confusione. Largo il chop di diritto del norvegese. 15-0 Servizio e diritto lungolinea vincente dell’italiano. 5-4 BREAK! Palla corta non impeccabile stavolta di Sinner. Ruud ci arriva bene, ma spara fuori un diritto che non sembrava complesso. Seconda di servizio. 30-40 Lunga di poco la risposta di rovescio dell’italiano. 15-40 Risposta aggressiva di Sinner tra i piedi di Ruud e altra palla corta vincente, stavolta con il diritto. 15-30 Finalmente una palla corta impeccabile di Sinner. Vincente la smorzata di rovescio, imprendibile. 15-15 Doppio fallo di Ruud, il primo della partita. 15-0 Lungo un rovescio centrale di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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