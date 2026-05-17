LIVE Sinner-Ruud 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | arriva il break per il n1!

Al torneo ATP di Roma 2026, il punteggio tra i due giocatori vede il primo in vantaggio 5-4. Ruud, il numero uno del ranking, si trova in difficoltà e ha subito un break. Il punteggio attuale è 30-0 per l’avversario, con Ruud in confusione e il colpo di diritto del norvegese che finisce fuori dal campo. La partita procede con intensità, mentre gli spettatori seguono ogni scambio in diretta.

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