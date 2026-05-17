LIVE Sinner-Ruud 5-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | arriva il break per il n1!
Al torneo ATP di Roma 2026, il punteggio tra i due giocatori vede il primo in vantaggio 5-4. Ruud, il numero uno del ranking, si trova in difficoltà e ha subito un break. Il punteggio attuale è 30-0 per l’avversario, con Ruud in confusione e il colpo di diritto del norvegese che finisce fuori dal campo. La partita procede con intensità, mentre gli spettatori seguono ogni scambio in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ruud in confusione. Largo il chop di diritto del norvegese. 15-0 Servizio e diritto lungolinea vincente dell’italiano. 5-4 BREAK! Palla corta non impeccabile stavolta di Sinner. Ruud ci arriva bene, ma spara fuori un diritto che non sembrava complesso. Seconda di servizio. 30-40 Lunga di poco la risposta di rovescio dell’italiano. 15-40 Risposta aggressiva di Sinner tra i piedi di Ruud e altra palla corta vincente, stavolta con il diritto. 15-30 Finalmente una palla corta impeccabile di Sinner. Vincente la smorzata di rovescio, imprendibile. 15-15 Doppio fallo di Ruud, il primo della partita. 15-0 Lungo un rovescio centrale di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Ruud | ATP Rome 2026 Final | Tennis Talk Preview
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LIVE Sinner-Ruud 0-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio tesissimo dell’italiano e breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-40 Largo il rovescio slice in palleggio di Ruud.
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