LIVE Sinner-Ruud 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | equilibrio dopo il break recuperato

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Roma, il match tra due giocatori si trova sul punteggio di 2-3 nel set, con un equilibrio che si mantiene grazie a un break recuperato da uno dei contendenti. Al momento, il punteggio indica una situazione di parità e la partita prosegue con scambi di grande intensità. In uno scambio in corridoio, il giocatore norvegese ha messo in campo una smorzata di diritto dopo aver servito, contribuendo a mantenere vivo il confronto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 In corridoio la smorzata di diritto del norvegese in uscita dal servizio. 0-15 Largo il diritto incrociato di Ruud in uscita dal servizio. Lo scandinavo si lamenta per un cellulare che ha squillato. 3-3 Servizio esterno vincente del n.1. 40-15 Sinner accelera di diritto, in rete il diritto lungolinea del n.25. 30-15 Allucinante Ruud in fase difensiva, rimanda tutto di là, fino a colpire male lo slice di rovescio. 15-15 Sinner non riesce a comandare da fondo. Anzi è Ruud a sfondare con il diritto. 15-0 Palla corta di Sinner, lungo il recupero di Ruud. 2-3 Largo il rovescio lungolinea di Sinner. 40-30 Largo il diritto lungolinea del n. 🔗 Leggi su Oasport.it

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