LIVE Sinner-Ruud 0-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio tesissimo dell’italiano e break

Al torneo ATP di Roma, nel match tra il tennista italiano e l’avversario norvegese, si è aperto con un inizio molto difficile per l’italiano. Dopo aver subito un break, il punteggio vede il norvegese avanti 2-0, con il secondo game che si è concluso con un punto di vantaggio grazie a un rovescio slice largo dell’italiano. La partita prosegue con i giocatori ancora in fase di scambio intenso, mentre gli spettatori seguono attentamente ogni scambio sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui