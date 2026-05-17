LIVE Sinner-Ruud 0-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | inizio tesissimo dell’italiano e break
Al torneo ATP di Roma, nel match tra il tennista italiano e l’avversario norvegese, si è aperto con un inizio molto difficile per l’italiano. Dopo aver subito un break, il punteggio vede il norvegese avanti 2-0, con il secondo game che si è concluso con un punto di vantaggio grazie a un rovescio slice largo dell’italiano. La partita prosegue con i giocatori ancora in fase di scambio intenso, mentre gli spettatori seguono attentamente ogni scambio sul campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-40 Largo il rovescio slice in palleggio di Ruud. 15-30 Ha un comodo dritto Ruud, non gli sembra vero. Lo sbaglia in lunghezza però! 15-15 Ancora la palla corta, poi comodo passante di dritto a segno Ruud. 0-15 Gran risposta di rovescio di Sinner e dritto incisivo. Lungo il recupero del norvegese. 0-2 Stecca di rovescio Ruud, palla che diventa un assist per Sinner che manda fuori dal corridoio il comodissimo dritto. Break. Seconda 15-40 Bellissima palla corta di Ruud. Azzurro palesemente bloccato dalla tensione, non fa male da fondo. Due chance! Lunga di un metro la prima di servizio, ancora kick? 15-30 Spinge di dritto Ruud, in ritardo ancora sul rovescio Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Ruud | ATP Rome 2026 Final | Tennis Talk Preview
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