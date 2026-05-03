LIVE Sinner-Zverev 2-0 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | break immediato dell’italiano

Sul centrale di Madrid si sta giocando la partita tra il tennista italiano e il tennista tedesco. Dopo aver vinto i primi due set, l’italiano ha ottenuto un break immediato nel terzo parziale. Attualmente il punteggio vede il tennista italiano avanti, con Zverev che ha commesso un errore di diritto sul secondo punto. La partita si svolge sotto gli occhi di pubblico e telecamere, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Servizio e diritto incrociato del n.1. 30-15 Zverev stecca di diritto. Il tedesco risponde molto lontano dalla riga di fondo. Un po’ alla Musetti. 15-15 Doppio fallo di Sinner. 15-0 Ace al centro dell’azzurro. 2-0 Break immediato di Sinner. Inchioda Zverev sulla diagonale di rovescio, in rete il rovescio del tedesco. 15-40 In rete il diritto di Zverev in uscita dal servizio. 15-30 Sinner fa correre Zverev da una parte all’altra. In rete il diritto incrociato del tedesco. 15-15 Battuta vincente al centro del n.3. 0-15 Risposta aggressiva di Sinner sulla seconda e devastante rovescio incrociato in avanzamento.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Zverev 2-0, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: break immediato dell’italiano Notizie correlate LIVE Sinner-Tien 2-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato dell’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Lungo il diritto incrociato dell’americano. LIVE Sinner-Zverev 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break immediato da 40-15!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Sinner-Zverev, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 insegue nuovi record; Madrid LIVE, Sinner-Zverev: la cronaca in diretta della finale dalle 17; Zverev in finale al Madrid Open 2026: Blockx battuto in due set; Sinner-Zverev, quando si gioca e a che ora la finale di Madrid. Sinner-Zverev, diretta finale Madrid Masters 1000: segui il match, tennis oggi LIVEJannik sfida ancora Sascha, dopo averlo battuto tre volte su tre, sempre in semifinale in questa stagione: cronaca e risultato in tempo reale ... corrieredellosport.it Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo dalle 17 all’ATP Madrid 2026: in palio c’è il titoloAlexander Zverev è ormai uno dei consueti avversari di Sinner, numero 3 della classifica ATP, è da un decennio ai vertici del tennis. Non è mai riuscito a vincere un titolo Slam, al netto di quattro f ... fanpage.it #Sinner- #Zverev, diretta finale Madrid Masters 1000: segui il match, tennis oggi LIVE x.com Tutto pronto per Sinner-Zverev a Madrid: in palio non solo il titolo, ma anche un record storico. Segui la diretta facebook