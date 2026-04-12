LIVE Sinner-Alcaraz 7-6 5-3 ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | break dell’italiano!

Sul campo di Montecarlo si sta giocando la partita tra Sinner e Alcaraz, valida per il torneo ATP del 2026. Dopo il primo set vinto dall'italiano, si trova in vantaggio nel secondo con il punteggio di 5-3. Durante lo scambio, Sinner ha ottenuto un break, mentre Alcaraz ha colpito una palla in rete durante uno scambio di prima. La partita è in corso e si può seguire in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Let sulla prima. 40-15 In rete il rovescio incrociato di Alcaraz. Seconda. 30-15 Resta in campo il lob difensivo di Alcaraz, lungo il rovescio di Sinner. 30-0 Largo il rovescio incrociato dello spagnolo. Altra seconda. 15-0 In rete il rovescio lungolinea di Alcaraz. Sinner inizia con una seconda. 5-3 BREAK! Passante di diritto incrociato di Sinner, larga la volée di diritto dello spagnolo! 40-A Risposta di Sinner tra i piedi di Alcaraz, poi l’italiano a segno con il diritto incrociato. 40-40 Rovescio lungolinea di Alcaraz. Sinner ci arriva in ritardo e sbaglia il diritto lungolinea. Palla lunga. Seconda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 5-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: break dell’italiano! LIVE Sinner-Alcaraz 4-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’italiano spreca male una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Lungo il diritto di Sinner, esultanza rumorosa di Alcaraz. LIVE Sinner-Alcaraz 7-6, 1-0, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’italiano annulla 2 palle break in avvio di secondo parzialeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 In rete il rovescio incrociato di Sinner, che si trovava sulla difensiva. Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz Highlights | Nitto ATP Final 2025 Final