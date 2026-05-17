LIVE Sinner-Ruud 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziata la finale!
La finale tra Sinner e Ruud all’ATP di Roma 2026 è iniziata con Ruud che ha conquistato il primo punto, portandosi sul 15-40. Durante il primo scambio, Ruud ha colpito una palla corta molto efficace, mentre Sinner, visibilmente teso, ha mostrato difficoltà nel mantenere il ritmo da fondo campo. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni punto, mentre le due racchette si sfidano sul centrale del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda 15-40 Bellissima palla corta di Ruud. Azzurro palesemente bloccato dalla tensione, non fa male da fondo. Due chance! Lunga di un metro la prima di servizio, ancora kick? 15-30 Spinge di dritto Ruud, in ritardo ancora sul rovescio Sinner. 15-15 Splendido vincente stretto di rovescio dell’azzurro, che ha già servizio una seconda in kick. Ovviamente è l’arma letale che Sinner ha contro Ruud, che se deve rispondere alto di rovescio è un giocatore che non vale la classifica che occupa. 0-15 Gratuito di rovescio di Sinner. 0-1 A zero Ruud. Il norvegese ha già pareggiato il numero di games che fece nel match del 2025 al Foro Italico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sinner vs Ruud | ATP Rome 2026 Final | Tennis Talk Preview
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