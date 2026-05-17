LIVE Sinner-Ruud 0-1 ATP Roma 2026 in DIRETTA | iniziata la finale!

La finale tra Sinner e Ruud all’ATP di Roma 2026 è iniziata con Ruud che ha conquistato il primo punto, portandosi sul 15-40. Durante il primo scambio, Ruud ha colpito una palla corta molto efficace, mentre Sinner, visibilmente teso, ha mostrato difficoltà nel mantenere il ritmo da fondo campo. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione ogni punto, mentre le due racchette si sfidano sul centrale del torneo.

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