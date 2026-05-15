Oggi si gioca la partita tra Darderi e Ruud, valida per il torneo ATP di Roma del 2026. La sfida si svolge sui campi del torneo e viene trasmessa in diretta streaming e su diverse piattaforme televisive. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso questa cronaca, in attesa di conoscere l’esito dell’incontro. La partita rappresenta un momento importante nel programma di questa edizione del torneo, con i giocatori pronti a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud, valido per la semifinale dell’ ATP di Roma, ultimo Masters 1000 prima del grande evento Slam del Rolland Garros di Parigi. Il tennista italo-argentino si sta rendendo protagonista di una cavalcata clamorosa, fatta di partite lottate e sensazionali. Dopo il secondo turno comodo vinto contro il tedesco Yannick Hanfmann per 2-0, Darderi ha vinto in rimonta prima contro lo statunitense Tommy Paul e poi contro il terzo al mondo Alexander Zverev. Successivamente, ha superato dopo oltre tre ore di gioco la nuova stella spagnola Rafael Jodar, in una partita terminata alle due di notte e che lo ha portato all’estremo del suo fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro sogna una nuova impresa per la finale

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Ruud vs Darderi | ATP Rome 2026 SF | Tennis Talk Preview

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Rassegna un po' così #RiccardoCrivelli #FedericaCocchi @MarcoIaria1 @paolobertolucci @Gazzetta_it 13/05/2026 #IBN26 @InteBNLdItalia #Jannik #Sinner #Pellegrino #Darderi #Zverev #Musetti #Ruud #ErraniPaolini #Jodar x.com

Rome ATP QF: [18] L. Darderi def. [32] R. Jodar 7-6(5), 5-7, 6-0 reddit

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