Alle 12 si accendono cinque partite di Serie A che possono determinare le sorti della corsa alla Champions League. Il Milan affronta la trasferta a Genova, mentre la Roma si prepara a giocare il derby contro la Lazio. La Juventus sfida la Fiorentina in casa, con tutte le squadre impegnate contemporaneamente. Le gare in programma prevedono un grande livello di attenzione, poiché gli esiti potrebbero influenzare notevolmente le classifiche e i ricavi derivanti dai premi UEFA.

Il Napoli, a meno di svenimenti clamorosi, ha un piede e mezzo in Champions. Al terzo posto la Juve, che Spalletti ha portato in una posizione molto invidiabile rispetto a dove si trovava un po' di tempo fa. Poi, appaiate al quarto posto (ma solo virtualmente) Milan e Roma: i rossoneri sono in caduta libera, ma hanno ancora il destino nelle loro mani. Con due vittorie nei prossimi 180 minuti, la Champions è matematica: il grande vantaggio del Diavolo è avere gli scontri diretti a favore sia con la Roma sia col Como. I lariani inseguono e possono sperare soltanto nei passi falsi altrui. Questa la classifica della Serie A alla 36^ giornata, con 180 minuti ancora da giocare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Serie A, alle 12 la volata Champions: Milan a Genova, la Roma ha il derby e Juve con la Fiorentina

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La Roma riaccende la corsa Champions: chi avrà la meglio

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