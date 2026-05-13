La Lega di Serie A ha avanzato la proposta di anticipare alle 12 di domenica le partite tra Juventus e Fiorentina e il derby di Roma. La decisione arriva dopo che la prefettura di Roma ha rinviato l'incontro tra Lazio e Roma, previsto originariamente per lo stesso giorno, a lunedì 18 maggio alle 20.45. Il presidente della Lega ha comunicato questa proposta alla prefettura, che dovrà valutare la richiesta.

ROMA – Il presidente della Lega di Serie A, Ezio Mafia Simonelli, fa una nuova proposta alla prefettura di Roma che ha rinviato il derby capitolino, Lazio-Roma, a lunedì 18 maggio alle 20,45. Posticipando anche Juve-Fiorentina e tutte le altre partite che riguardano la qualificazione in Champions. Simonelli propone le ore 12 di domenica 17 maggio. Ma il mondo del tennis, che aspetta la finale degli internazionali di Roma, con Sinner verosimilmente finalista, farebbe muro. Per evitare la concomitanza. “Prendiamo atto della decisione del Prefetto- dice Simonelli – ma non la condividiamo. Abbiamo fatto una proposta formale al Ministero degli Interni che va nell’ambito di trovare una soluzione che è quella di dare la nostra disponibilità ad anticipare alle 12 l’inizio di tutte e 5 le partite.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Juve-Fiorentina e derby di Roma: Lega serie A propone anticipo alle 12 di domenica. Tennis fa muro

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