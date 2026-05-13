Serie A no alla proposta di anticipare il derby a domenica alle 12.00! La Lega ufficializza il ricorso al TAR cosa succede per Juve Fiorentina

La Lega Serie A ha annunciato di aver presentato un ricorso al TAR contro la proposta di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12. La decisione di non modificare l’orario, originariamente programmato in un orario diverso, riguarda anche la partita tra Juventus e Fiorentina. La questione riguarda le modalità di programmazione delle gare e le richieste di variazioni dell’ultimo momento da parte degli organizzatori.

Serie A, no all’ipotesi di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.00! La Lega ha ufficializzato il ricorso al TAR, ultime per Juve Fiorentina. Il braccio di ferro tra le istituzioni e il mondo del calcio ha raggiunto il suo epilogo più teso. Secondo quanto appreso dall’ANSA da fonti qualificate, la proposta della Lega Serie A di anticipare alle ore 12:00 di domenica la sfida tra Roma e Lazio è stata dichiarata “non percorribile”. Di conseguenza, resta confermata la decisione del prefetto di far disputare l’attesissimo derby della Capitale nel posticipo di lunedì 18 maggio alle ore 20:45. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE La decisione della Prefettura è figlia di una valutazione strettamente legata all’ ordine pubblico e alla sicurezza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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