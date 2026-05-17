Live Roma-Lazio 0-0 | al via la partita
Alle ore 20:45 si è disputato il derby tra le due squadre romane, con la sfida che si è conclusa a reti inviolate. La partita, valida per la 34ª giornata di Serie A, si è svolta allo stadio di Roma davanti a circa 70.000 spettatori. Entrambe le formazioni hanno schierato le proprie formazioni titolari, con diversi tentativi di andare in rete nel corso dei 90 minuti, senza però trovare il gol. La gara rappresentava anche l’ultimo confronto casalingo della stagione per la squadra di casa.
Roma – Derby della Capitale per la Roma, che nell’ultimo impegno casalingo della stagione ospita la Lazio di Sarri per una stracittadina fondamentale per la corsa Champions dei giallorossi. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Wesley; Cristante; Dybala, Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Angelino, Rensch, Tsimikas, Soulé, El Shaarawy, Vaz, Dovbyk. All.: Gian Piero Gasperini. Lazio (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, L.Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek, Lazzari, Cataldi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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