Lazio Juve Primavera 1-2 LIVE | Canali riapre la partita buco di Grelaud

Nella partita tra Lazio e Juventus Primavera, la squadra ospite ha vinto 2-1. Canali ha segnato il gol che ha riaperto la partita, mentre Grelaud ha commesso un errore che ha portato al secondo gol della Juventus. La gara si è giocata nella 30ª giornata di Serie A 202526 e ha visto entrambe le squadre impegnate in una sfida intensa e combattuta.

di Marco Baridon Lazio Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. Bianconeri reduci dalla vittoria in casa col Genoa sono ospiti della Lazio a Formello. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lazio Juve Primavera 1-2: sintesi e moviola. 56? Cambio Juve – Keutgen prende il posto di Tiozzo. 51? GOL CANALI – Riapre la partita la Lazio. Cross sul secondo palo per Canali, che sfrutta il troppo spazio concessogli da Grelaud e fulmina Huli. I biancocelesti sono ancora vivi. 46? 4 cambi – La Juve sostituisce il portiere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve Primavera 1-2 LIVE: Canali riapre la partita, buco di Grelaud Articoli correlati Leggi anche: Juve Monza Primavera 1-1 LIVE: Grelaud vicinissimo al vantaggio Pagelle Juve Parma Primavera: il solito (gigante) Huli, Grelaud effervescente ma delude tutto l’attacco VOTILocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Contenuti utili per approfondire Lazio Juve Primavera Temi più discussi: U20 | Dove vedere Lazio-Juventus; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Juventus-Genoa | Il tabellino; Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successo. Pagina 1 | Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Padoin vuole continuare a vincere per avvicinarsi alla zona playoff: tutte le emozioni della sfida fuori casa con i biancocelesti ... tuttosport.com DIRETTA | Lazio Primavera - Juve 0-2: inizia la ripresa, triplo cambio per PunziPrimavera 1 | 30ª giornata Sabato 14 marzo 2026, ore 13:00 Stadio Mirko Fersini, Formello (RM) LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Bordoni; ... lalaziosiamonoi.it Primavera Live | Lazio-Juventus 0-1: bianconeri avanti dopo 1' Continua qui ift.tt/hnQR7pO #lazio #laziopress x.com Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming - facebook.com facebook