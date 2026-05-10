Il derby tra le squadre di calcio di Roma e Lazio si svolgerà con un orario spostato, come annunciato dal questore della capitale, che ha sottolineato la scelta del buon senso. La finale maschile degli Internazionali di tennis si terrà domenica 17 maggio alle 17 al Foro Italico. Nei giorni scorsi, il derby era rimasto programmato per la penultima giornata senza un orario definito, ma ora la partita è stata riposizionata.

La finale maschile degli Internazionali è in programma domenica 17 maggio alle 17 al Foro Italico. Nei giorni scorsi il derby era rimasto collocato nella domenica della penultima giornata, ma senza una soluzione definitiva sull’orario. Nelle ultime ore ha preso piede lo scenario dello slittamento al lunedì Il derby e la finale degli Internazionali si svolgeranno stesso pomeriggio, a poche centinaia di metri di distanza. Da una parte l’Olimpico, dall’altra il Centrale del Foro Italico. Due eventi imperdibili, due flussi di pubblico da governare, una sola area della città chiamata ad amministrare il tutto. È questo il nodo che da giorni tiene sospesa Roma-Lazio, stracittadina della 37ª giornata di Serie A, finita al centro di una valutazione di ordine pubblico più ampia del semplice calendario sportivo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Derby Roma Lazio, questore Roma: “Buon senso spostare la partita”

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Ketika Derby Roma vs Lazio menciptakan momen paling gak masuk akal di sepak bola Italia.

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