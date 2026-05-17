Perugia ha vinto il secondo set contro Zawiercie con il punteggio di 25-18, dimostrando un buon dominio in campo. Il set si è svolto con un cambio di ritmo rispetto al primo, che aveva visto gli ospiti in vantaggio. La squadra italiana ha messo sotto pressione la ricezione avversaria, creando difficoltà che si sono riflettute sul piano mentale. La partita, valida per la Champions League di volley 2026, prosegue con gli umbri in vantaggio per 2-0 nella serie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Set totalmente diverso dal precedente. Perugia ha mandato in tilt la ricezione dello Zawiercie che ha pagato dazio anche dal punto di vista mentale dopo aver perso il primo parziale. Attenzione però al finale del set con Zawiercie che ha ritrovato il cambio palla e Perugia (in nettissimo vantaggio) che ha commesso qualche errore di troppo. Gli umbri non devono perdere la concentrazione ma soprattutto non devono calare in ricezione che fin qui ha fatto la differenza, permettendo a Perugia di avere un cambio palla estremamente efficace 25-18 In rete Kwolek e siamo 2-0 Perugia! 24-18 Vincente Kwolek in parallela da zona 4 24-17 Magia di Giannelli a una mano e attacco vincente praticamente senza muro di Ben Tara da zona 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Zawiercie 2-0, Champions League volley 2026 in DIRETTA: dominio degli umbri nel secondo set, 25-18

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Perugia vs Saint Nazaire VB | Full Match - Game 2 | CEV Champions League Volley 2025

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