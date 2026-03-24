LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia 0-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | 19-25 gli umbri si prendono il secondo set senza difficoltà

Nella partita di volley valida per la Champions League 2026, la squadra di Perugia ha vinto il secondo set contro le Las Palmas con il punteggio di 25-19. La gara si sta svolgendo in diretta e si può seguire aggiornando la pagina dedicata. Contestualmente, si sta giocando anche l'incontro tra Conegliano e Novara, con inizio previsto alle 20.