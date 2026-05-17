LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | trionfa Di Giannantonio! Cambia tutto con le penalità | Bagnaia e Bezzecchi guadagnano
Durante il Gran Premio di Catalogna 2026, il pilota italiano ha conquistato la vittoria in una gara caratterizzata da numerosi cambiamenti nella classifica finale. Le penalità hanno influito significativamente sui risultati, spostando alcuni dei principali protagonisti della corsa. In particolare, due motociclisti hanno visto aumentare i loro tempi di sanzione, alterando la posizione in classifica. Anche un altro pilota ha ricevuto una penalità di 16 secondi, passando da una posizione di metà classifica a una più arretrata.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA AGGIORNAMENTO ORE 17.45. Anche Raul Fernandez è stato penalizzato di 16 secondi, da 15mo passa a 19mo. Francesco Bagnaia non penalizzato, podio confermato. — AGGIORNAMENTO ORE 17.40. Joan Mir è stato penalizzato di 16 secondi per bassa pressione delle gomme e chiude al 17mo posto. Tutti i piloti originariamente alle sue spalle guadagnano una posizione: Bagnaia diventa terzo e sale sul podio, Bezzecchi diventa quarto e guadagna ulteriori due punti su Martin in classifica generale. — 16.00 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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