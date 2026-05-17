LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | trionfa Di Giannantonio! Cambia tutto con le penalità | Bagnaia e Bezzecchi guadagnano

Durante il Gran Premio di Catalogna 2026, il pilota italiano ha conquistato la vittoria in una gara caratterizzata da numerosi cambiamenti nella classifica finale. Le penalità hanno influito significativamente sui risultati, spostando alcuni dei principali protagonisti della corsa. In particolare, due motociclisti hanno visto aumentare i loro tempi di sanzione, alterando la posizione in classifica. Anche un altro pilota ha ricevuto una penalità di 16 secondi, passando da una posizione di metà classifica a una più arretrata.

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