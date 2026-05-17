LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | trionfa Di Giannantonio! Bezzecchi allunga quasi per caso possibili penalità

Nella gara di MotoGP in corso al GP Catalogna 2026, il pilota italiano ha tagliato il traguardo in prima posizione. Bezzecchi ha concluso la corsa con un allungo che ha sollevato alcune discussioni, mentre si stanno valutando possibili penalità per alcuni partecipanti. La competizione ha visto anche alcune situazioni di gara che potrebbero influenzare l’ordine finale. La diretta fa seguito all’evento e sarà aggiornata con eventuali novità sulle classifiche e le decisioni ufficiali.

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