LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | trionfa Di Giannantonio! Bezzecchi allunga quasi per caso possibili penalità
Nella gara di MotoGP in corso al GP Catalogna 2026, il pilota italiano ha tagliato il traguardo in prima posizione. Bezzecchi ha concluso la corsa con un allungo che ha sollevato alcune discussioni, mentre si stanno valutando possibili penalità per alcuni partecipanti. La competizione ha visto anche alcune situazioni di gara che potrebbero influenzare l’ordine finale. La diretta fa seguito all’evento e sarà aggiornata con eventuali novità sulle classifiche e le decisioni ufficiali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 16.00 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.59 Attenzione però a Di Giannantonio in chiave titolo: si trova appena a -24 dalla vetta. 15.58 Adesso arrivano sulla carta piste che Bezzecchi gradisce di più: Mugello, Ungheria, Cechia ed Olanda. 15.57 Per sapere se ci saranno altre penalità legate alla pressione delle gomme, bisognerà attendere almeno un’oretta. Rimanete su OA Sport, amici, vi aggiorneremo con le novità. 15.56 La classifica aggiornata dopo la penalità ad Ogura. Dunque Bezzecchi ha guadagnato 12 punti su Martin in questo difficile fine settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Aprilia, MotoGP 2026: la presentazione della moto di Bezzecchi e Martin per la nuova stagione
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: trionfa Di Giannantonio! Bezzecchi allunga nel suo week-end peggiore
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Catalogna 2026: Fabio Di Giannantonio vince, Marco Bezzecchi allunga nel Mondiale!Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 17 maggio il fine settimana del GP di Catalogna, con la consueta gara lunga, che si è disputata...
LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: alle 09.40 il warm-up! I piloti studiano gli ultimi dettagli - x.com
GP di Catalogna 2026: Discussione sulla gara di MotoGP reddit
MotoGP 2026, diretta esclusiva Gran Premio Catalogna Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche su TV8 MotoGP a Barcellona: orari, programma e dirette su Sky e NOW con Guido Meda e Mauro Sanchini per il GP di Catalogna. In arrivo un nuovo weekend di moto - Facebook facebook
DIRETTA MOTOGP | Streaming gara, si riparte! GP Catalogna 2026 Barcellona (oggi domenica 17 maggio)Diretta MotoGp streaming gara GP Catalogna 2026 Barcellona live video tv, orario: cronaca, ordine d’arrivo e vincitore (oggi domenica 17 maggio) ... ilsussidiario.net
Diretta live MotoGP Barcellona: Acosta davanti a Mir e Diggia, Bagnaia 4° e Bezzecchi 7°Il racconto in diretta del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 24 giri ... sport.virgilio.it