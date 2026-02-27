LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi parte forte davanti a Di Giannantonio 6° Bagnaia
In questo momento la gara della MotoGP in Thailandia vede Bezzecchi partire bene davanti a Di Giannantonio, mentre Bagnaia si trova in sesta posizione. La sessione è in corso e i piloti sono impegnati nelle prime fasi di gara, con le monoposto che si sfidano sulle curve del circuito. La tensione cresce mentre i piloti cercano di guadagnare posizioni in questa fase iniziale.
05.15 Martin ancora in 1:30.175, Morbidelli 1:30.735, Ogura 1:30.585, Marc Marquez inizia a spingere in 1:30.623. 05.14 Tutti i piloti sono concentrati sui long run. Acosta fa segnare un altro 1:30.222, Pecco Bagnaia rallenta e torna ai box, mentre Marc Marquez gira in 1:31.097. 05.13 Impressionante Bezzecchi in 1:29.958! Sempre sotto il muro dell’1:30 il romagnolo. 05.12 Bagnaia migliora in 1:30.875, Acosta prosegue in 1:30.282, Quartararo in 1:30.872 05.11 Bezzecchi martella in 1:29.752, Alex Marquez 1:30.215, Marini in 1:30.623, Bastianini 1:30.347, Marc Marquez 1:31.580. 05.10 Alex Marquez fa segnare un 1:30.948, Martin 1:30.012, Pecco ancora alto in 1:32. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Bezzecchi parte forte davanti a Di Giannantonio e Marquez. Bagnaia si avvicina
Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: si parte con Zarco davanti a Mir, Bezzecchi e Di Giannantonio. Bagnaia ottavo
Temi più discussi: MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; Riparte la MotoGP: sabato Sprint alle 9, domenica gara alla stessa ora; MotoGP, GP Thailandia 2026: programma, orari, tv, streaming; MotoGP 2026 GP Thailandia: info, orari e programmazione Sky e TV8 - LIVE.
LIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: si parte con la FP1! Inizia la stagione della classe reginaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.49 Il primo tempo è di Bezzecchi in 1:30.172 con 522 millesimi su Acosta e 795 su Bagnaia. 04.48 Condizioni ... oasport.it
GP Thailandia, le prove libere LIVE su Sky e NOWMotoGP in pista LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW per la prima sessione del Mondiale 2026. Alle 9 poi sono in programma le Pre-qualifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Sprint ... sport.sky.it
Fuoco alle polveri in Thailandia per il primo appuntamento stagionale della MotoGP: tutti a caccia di Marquez e della Ducati nel turno inaugurale del venerdì - facebook.com facebook
Torna la MotoGp nel Gp di Thailandia: dove vedere prove e qualifiche in tv e streaming x.com