LIVE MotoGP GP Thailandia 2026 in DIRETTA | Bezzecchi parte forte davanti a Di Giannantonio 6° Bagnaia

In questo momento la gara della MotoGP in Thailandia vede Bezzecchi partire bene davanti a Di Giannantonio, mentre Bagnaia si trova in sesta posizione. La sessione è in corso e i piloti sono impegnati nelle prime fasi di gara, con le monoposto che si sfidano sulle curve del circuito. La tensione cresce mentre i piloti cercano di guadagnare posizioni in questa fase iniziale.