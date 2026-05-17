LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Mir svetta nel warm-up Bezzecchi cresce Alle 14.00 la gara!
Alle 14.00 si corre il Gran Premio di Catalogna, con il warm-up che si è concluso poco fa. Durante questa sessione, il pilota ha ottenuto il miglior tempo, mentre un altro ha mostrato un netto miglioramento rispetto alle prove precedenti. Gli spettatori sono pronti a seguire la gara, che si svolgerà nel circuito di montagna. Sul sito dedicato sono disponibili aggiornamenti e dettagli in tempo reale sulla competizione. La partenza è prevista per le ore 14.00.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.56 Si chiude qui, dunque, il warm-up del GP di Catalogna della MotoGP. Aprilia, lato Bezzecchi, sembra avere mosso qualche passo in avanti rispetto a ieri. Bene anche Honda, KTM e Yamaha. In poche parole alle ore 14.00 ci attende una gara tutta da vivere! Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. A più tardi! 09.54 Joan Mir con soft e media, quindi, chiude il warm-up al comando in 1:39.624 con 104 millesimi su Quartararo (soft e media) quindi terzo Bezzecchi (soft e media) a 151. Quarto Acosta (doppia media) a 226, quinto Bastianini (doppia media) a 352. Settimo Di Giannantonio (soft e media) a 448, 11° Bagnaia (doppia media) a 499, 12° Martin (soft e media) a 668, 15° Alex Marquez (soft e media) a 782. 🔗 Leggi su Oasport.it
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