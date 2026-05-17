LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Mir svetta nel warm-up Bezzecchi cresce Alle 14.00 la gara!

Alle 14.00 si corre il Gran Premio di Catalogna, con il warm-up che si è concluso poco fa. Durante questa sessione, il pilota ha ottenuto il miglior tempo, mentre un altro ha mostrato un netto miglioramento rispetto alle prove precedenti. Gli spettatori sono pronti a seguire la gara, che si svolgerà nel circuito di montagna. Sul sito dedicato sono disponibili aggiornamenti e dettagli in tempo reale sulla competizione. La partenza è prevista per le ore 14.00.

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