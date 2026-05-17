Benvenuti alla diretta del Gran Premio di Catalogna, sesto evento stagionale del Mondiale 2026 di MotoGP. La gara si sta disputando con molti piloti in lotta per le posizioni di vertice, e le tensioni in classifica si fanno sentire. Tra i protagonisti ci sono alcuni che cercano di migliorare le proprie posizioni, mentre altri tentano di recuperare terreno. Gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi in pista, pronti a vivere ogni momento di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui la partenza sarà determinante per determinare gli equilibri. Una pista sulla quale non sarà facile risalire la china. Il riferimento e ai due primattori della stagione, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Il primo e il secondo della classifica generale non sono stati autori, finora, di un grande weekend in terra catalana. Martin, incappato in una caduta nella Sprint non ha portato a casa punti, mentre Bezzecchi non ha trovato la prestazione attesa nella gara del sabato, non approfittando dell’errore del suo compagno di squadra in Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Martin per il sorpasso in classifica su Bezzecchi, Acosta può ricucire

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Fp1-fp2 Motogp Catalunya 2026 - PECCO Rujak Martin Bezzecchi, Sesi Latihan Berjalan Sengit!

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