LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | scatta il warm-up! Bezzecchi cerca la giusta via

Alle 9.52, durante il warm-up del GP Catalogna 2026 di MotoGP, Quartararo ha migliorato il suo tempo, ma si trova ancora a 104 millesimi di secondo da Mir, che guida la classifica parziale. Bezzecchi sta cercando di trovare la migliore posizione in vista delle qualifiche e delle gare. La sessione è in corso e gli aggiornamenti sullo stato delle qualifiche e delle prestazioni dei piloti continueranno a arrivare in tempo reale.

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