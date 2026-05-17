LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | scatta il warm-up! Bezzecchi cerca la giusta via

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 9.52, durante il warm-up del GP Catalogna 2026 di MotoGP, Quartararo ha migliorato il suo tempo, ma si trova ancora a 104 millesimi di secondo da Mir, che guida la classifica parziale. Bezzecchi sta cercando di trovare la migliore posizione in vista delle qualifiche e delle gare. La sessione è in corso e gli aggiornamenti sullo stato delle qualifiche e delle prestazioni dei piloti continueranno a arrivare in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   09.52 Quartararo migliora ma rimane secondo a 104 millesimi da Mir. Non migliora più nessuno. Il warm-up si chiude qui. 09.51 Bezzecchi sale al terzo posto a 151 millesimi da Mir, Diggia settimo a 448. Mir rimane in vetta? Vediamo se qualcuno gli soffia il miglior tempo all’ultimo istante. 09.50 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE IL WARM-UP! Andiamo a vedere gli ultimi tempi! Quartararo intanto sale al secondo posto a 142 millesimi da Mir. Acosta terzo a 226. 09.49 Ultimi giri per tutti. Cancellato un tempo importante a Bezzecchi che torna in nona posizione, Di Giannantonio inizia a spingere dall’11a posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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