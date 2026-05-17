LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | alle 09.40 il warm-up! I piloti studiano gli ultimi dettagli
Alle 9:40 di questa mattina si svolge il warm-up per il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP. I piloti stanno ancora affinando le ultime regolazioni prima delle competizioni ufficiali, mentre i risultati della sprint race di ieri sono disponibili, con il primo posto conquistato da un pilota spagnolo su una moto italiana. La gara di oggi si annuncia ricca di tensione, con gli atleti pronti a scendere in pista dopo le sessioni di allenamento e qualifiche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.29 L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE DI IERI 1 12 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’02.258 167.3 2 9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’02.299 167.3 0.041 3 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’02.715 167.2 0.457 4 6 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’05.186 166.9 2.928 5 5 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 20’07.022 166.6 4.764 6 4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’07.152 166.6 4.894 7 3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’08.433 166. 🔗 Leggi su Oasport.it
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