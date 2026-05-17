LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | alle 09.40 il warm-up! I piloti studiano gli ultimi dettagli

Alle 9:40 di questa mattina si svolge il warm-up per il Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP. I piloti stanno ancora affinando le ultime regolazioni prima delle competizioni ufficiali, mentre i risultati della sprint race di ieri sono disponibili, con il primo posto conquistato da un pilota spagnolo su una moto italiana. La gara di oggi si annuncia ricca di tensione, con gli atleti pronti a scendere in pista dopo le sessioni di allenamento e qualifiche.

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