In diretta dal GP della Catalogna del 2026, il pilota ha dominato le prime fasi della gara, mantenendo un vantaggio consistente sugli inseguitori. Martin e Bezzecchi si trovano a inseguire, distanziati dalla testa della corsa. Alle 11.31, il pilota in terza posizione continua a non migliorare il suo tempo, rimanendo fermo in quella posizione. La lotta per le prime posizioni si svolge sotto gli occhi degli spettatori, con il leader che controlla la gara senza grandi variazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31 Non si migliora Alex Marquez che chiude in terza posizione. POLE POSITION PER PEDRO ACOSTA! 11.30 Casco rosso di 40 centesimi per Alex Marquez dopo il secondo settore. 11.30 Acosta rallenta e rinuncia all’ultimo tentativo. 11.29 Secondo tempo per Morbidelli a 233 millesimi da Acosta. Sesto posto per Di Giannantonio, nono per Martin 11.29 Si migliora Acosta che stoppa il cronometro in 1:38.068 11.29 Casco rosso per Acosta dopo il secondo settore. 4 decimi di distacco per Martin 11.27 Alex Marquez ha preso un piccolo vantaggio su Martin, Acosta e Zarco. Poco più staccati ci sono Di Giannatonio e Morbidelli 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: dominio di Acosta! Martin e Bezzecchi costretti ad inseguire

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