LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | ad Alex Marquez la Sprint Martin cade Bezzecchi non ne approfitta

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Gran Premio di Catalogna del 2026, si sono svolti momenti di gara e sorprese in pista. Durante la Sprint, ad aggiudicarsi la vittoria è stato il pilota in seconda fila, mentre un altro concorrente ha accusato una caduta. Un altro rider non ha approfittato dell’incidente per migliorare la posizione in classifica. La giornata si è conclusa con l’appuntamento per la gara ufficiale, previsto per il giorno successivo alle 14.00.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Appuntamento a domani alle 14.00 con la gara. Un saluto sportivo. 15.28 Con Martin fuori e Bezzecchi che ha aggiunto un solo punto in classifica, il vincitore morale di giornata è.Marc Marquez. Chissà se, al suo rientro, lo spagnolo della Ducati riuscirà a rientrare in corsa per la lotta iridata. 15.26 Martin, senza la caduta, sarebbe stato come minimo da podio. Era già quinto dopo essere partito nono. Bezzecchi ha portato a casa un solo punticino: non ha mai trovato il passo sin dall’inizio, andando anzi progressivamente sempre peggio nell’arco della gara. Sin qui un pessimo fine settimana per il centauro romagnolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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