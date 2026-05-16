LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | ad Alex Marquez la Sprint Martin cade Bezzecchi non ne approfitta

In occasione del Gran Premio di Catalogna del 2026, si sono svolti momenti di gara e sorprese in pista. Durante la Sprint, ad aggiudicarsi la vittoria è stato il pilota in seconda fila, mentre un altro concorrente ha accusato una caduta. Un altro rider non ha approfittato dell’incidente per migliorare la posizione in classifica. La giornata si è conclusa con l’appuntamento per la gara ufficiale, previsto per il giorno successivo alle 14.00.

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