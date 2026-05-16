LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | caduta per Martin Alex Marquez in testa
Durante la gara del GP Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota Martin è caduto, mentre Alex Marquez ha mantenuto la leadership. L’aggiornamento più recente indica che Acosta si trova a circa tre decimi di secondo da Alex Marquez. Nel frattempo, Morbidelli ha superato Bezzecchi e si è portato in settima posizione. La corsa è seguita in diretta, con i piloti che si sfidano su un circuito molto combattuto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -2 Acosta si riporta a 3 decimi da Alex Marquez. Morbidelli supera Bezzecchi ed è settimo. Ricordiamo che solo i primi 9 prendono punti nella Sprint. -2 Grandissimo sorpasso di Di Giannantonio all’interno su Raul Fernandez: è terzo! -3 Bagnaia ha già guadagnato 9 decimi su Bezzecchi. -3 Acosta si trova a 7 decimi da Alex Marquez. Raul Fernandez in difficoltà: Di Giannantonio lo sta asfissiando. -3 Bezzecchi in crisi nera. Rischia di venire passato anche da Morbidelli, Bastianini e Marini. -4 Acosta sorpassa Raul Fernandez all’interno ed è secondo. -4 Adesso è Acosta ad essere incollato a Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, GP Usa: la partenza della Sprint e l'incidente tra Marquez e Di Giannantonio
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