LIVE MotoGP GP Catalogna 2026 in DIRETTA | caduta per Martin Alex Marquez in testa

Durante la gara del GP Catalogna 2026 di MotoGP, il pilota Martin è caduto, mentre Alex Marquez ha mantenuto la leadership. L’aggiornamento più recente indica che Acosta si trova a circa tre decimi di secondo da Alex Marquez. Nel frattempo, Morbidelli ha superato Bezzecchi e si è portato in settima posizione. La corsa è seguita in diretta, con i piloti che si sfidano su un circuito molto combattuto.

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