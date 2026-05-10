LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | alle 09.40 si parte con il warm-up Le Aprilia vogliono dettare il passo

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 09.40 prende il via il warm-up del Gran Premio di Francia 2026, con le Aprilia che scendono in pista determinate a imprimere il ritmo. I piloti sono già impegnati in attività di riscaldamento e test, mentre i risultati delle qualifiche e le vittorie passate a Le Mans sono stati segnati da tre successi per alcuni di loro. La giornata si preannuncia intensa con le competizioni che si susseguono sulla pista.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.32 Piloti in attività  con  vittorie  a  Le Mans: 3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018, 2019} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017} 1 – MILLER Jack (AUS) {2021} 1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022} 1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2023} 1 – MARTIN Jorge (ESP) {2024} 1 – ZARCO Johann (FRA) {2025} Pilota con più vittorie nel GP di Francia: Jorge LORENZO (5) El Martillo  ha trionfato nel 2009, 2010, 2012, 2015, 2016. 09.29 L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE DI IERI 1 Jorge Martin (Aprilia) 1:32.141 — 2 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:31.861 +1.107 3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:31.728 +2.786 4 Pedro Acosta (KTM) 1:31.788 +3.🔗 Leggi su Oasport.it

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