LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | alle 09.40 si parte con il warm-up Le Aprilia vogliono dettare il passo
Alle 09.40 prende il via il warm-up del Gran Premio di Francia 2026, con le Aprilia che scendono in pista determinate a imprimere il ritmo. I piloti sono già impegnati in attività di riscaldamento e test, mentre i risultati delle qualifiche e le vittorie passate a Le Mans sono stati segnati da tre successi per alcuni di loro. La giornata si preannuncia intensa con le competizioni che si susseguono sulla pista.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.32 Piloti in attività con vittorie a Le Mans: 3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018, 2019} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017} 1 – MILLER Jack (AUS) {2021} 1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022} 1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2023} 1 – MARTIN Jorge (ESP) {2024} 1 – ZARCO Johann (FRA) {2025} Pilota con più vittorie nel GP di Francia: Jorge LORENZO (5) El Martillo ha trionfato nel 2009, 2010, 2012, 2015, 2016. 09.29 L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE DI IERI 1 Jorge Martin (Aprilia) 1:32.141 — 2 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:31.861 +1.107 3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:31.728 +2.786 4 Pedro Acosta (KTM) 1:31.788 +3.🔗 Leggi su Oasport.it
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