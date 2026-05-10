LIVE MotoGP GP Francia 2026 in DIRETTA | alle 09.40 si parte con il warm-up Le Aprilia vogliono dettare il passo

Alle 09.40 prende il via il warm-up del Gran Premio di Francia 2026, con le Aprilia che scendono in pista determinate a imprimere il ritmo. I piloti sono già impegnati in attività di riscaldamento e test, mentre i risultati delle qualifiche e le vittorie passate a Le Mans sono stati segnati da tre successi per alcuni di loro. La giornata si preannuncia intensa con le competizioni che si susseguono sulla pista.

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