Tra poche ore si svolgerà la gara di Moto3 al GP della Catalogna del 2026. La sessione di warm-up si terrà alle 9:40, seguita dalla partenza della corsa alle 14. L’evento è trasmesso in diretta, con aggiornamenti disponibili tramite piattaforme online. La competizione coinvolge numerosi piloti che si sfideranno su un circuito di 4,655 chilometri, con 21 curve. La griglia di partenza è stata definita in base ai tempi delle qualifiche ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 10.40 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano venti miuti all’inizio della gara! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio della Catalogna 2026, sesta tappa del Motomondiale 2026. Sulla mitica pista del Montmelò, i centauri della classe più leggera andranno a caccia della gloria, con il solito Maximo Quiles intenzionato a proseguire la sua fuga in solitaria. Non sarà tuttavia semplice per l’ex rookie in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team, il quale dovrà partire dalla terza fila dopo aver strappato la settima posizione in qualifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: tra poco l’inizio della gara!

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