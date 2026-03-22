LIVE Moto3 GP Brasile 2026 in DIRETTA | gara che promette sorprese tra poco si comincia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Di seguito la griglia di partenza Fila 1 Joel Esteban. Valentín Perrone. Hakim Danish. Fila 2 4. Veda Pratama 5. Marco Morelli 6. Brian Uriarte Fila 3 7. Joel Kelso 8. Ryusei Yamanaka 9. Rico Salmela Fila 4 10. Álvaro Carpe 11. Máximo Quiles 12. Adrián Fernández Fila 5 13. Taiyo Furusato 14. David Almansa 15. Cormac Buchanan Fila 6 16. Stefano Nepa 17. Dennis Foggia 18. Matteo Bertelle Fila 7 19. Ivan Ortolá 20. Nicola Carraro 21. Scott Ogden Fila 8 22. Xabi Zurutuza 23. Joshua Whatley 24. Vicente Pérez Fila 9 25. Lorenzo Fellon 26. Kaito Toba 27. Tatsuki Suzuki Fila 10 28. Filippo Farioli 29. Daniel Holgado 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

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