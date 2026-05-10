Al circuito di Le Mans, in Francia, si sta per dare il via alla gara di Moto3 del GP Francia 2026. La partenza è prevista alle 11:05, con un leggero ritardo rispetto all’orario iniziale. La pista presenta ancora zone umide, influenzando le condizioni di gara. La competizione si svolgerà su tredici giri, con i piloti pronti a scattare sotto la pioggia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.51 La gara comincerà quindi alle 11:05. I giri saranno tredici. 10.49 La pit-lane sarà aperta per cinque minuti in più per consentire ai piloti di prendere più confidenza con il tracciato bagnato. Al momento i piloti stanno girando per una sorta di warm-up. 10.45 La pioggia è puntualmente arrivata sopra il circuito di Le Mans, al momento gli addetti stanno tentando di asciugare i punti più critici. Ma il meteo sarà una variabile in questa domenica 10.43 Sono molteplici gli argomenti sul piatto in vista della gara dedicata alla classe più leggera. Proseguirà la fuga di Maximo Quiles? Adrian Fernandez detterà legge come fatto negli altri turni? E Guido Pini, riuscirà a risalire la china? 10.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Francia 2026 in DIRETTA: tra poco si parte, asfalto bagnato a Le Mans. La gara partirà in lieve ritardo

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