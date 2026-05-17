Durante la gara di Moto3 al GP della Catalogna 2026, un pilota in lotta per la vittoria si è distinto, mentre alcuni italiani hanno abbandonato la competizione prima della conclusione. La sessione di warm-up si è svolta alle 9.40, seguita dalla gara principale alle 14, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per seguire ogni sviluppo. La corsa si è svolta su un circuito noto per le sue curve veloci e i saliscendi, attirando l’attenzione degli appassionati di motore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 Giro 1618 Il vantaggio di Uriarte su Quiles è di 0.056, Terzo Munoz. Giro 1618 Adesso in testa c’è di nuovo Uriarte! Inseguono Quiles e Carpe, entrambi con il warning. Giro 1618 Nuovo giro, nuova girandola: Uriarte di prepotenza si piazza al primo posto, poi Carpe, Quiles e Munoz. Warning per Quiles. Giro 1518 Clamoroso Quiles che si mette in prima posizione, poi Almansa, Uriarte, Danish e Carpe. Il leader del Mondiale ha letteralmente sfiorato il verde ed è a rischio! Giro 1418 Incredibile Quiles che sta volando. Adesso è secondo! Giro 1418 La situazione: Almansa guida la fila davanti a Munoz, poi Carpe, Quiles e Rios, con qust’ultimo che aveva tentato un sorpasso impossibile Giro 1318 Adesso vediamo se arriva lo strappo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Quiles lotta per la vittoria, italiani fuori dai giochi

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