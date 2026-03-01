Durante il 17° giro del GP Thailandia 2026 di Moto3, Almansa e Quiles sono impegnati in un duello per la vittoria, mentre gli italiani sono fuori dalla zona punti. La corsa prosegue con entrambe i piloti che cercano di prendere il comando, senza ulteriori dettagli sul risultato finale. La gara è ancora aperta e in evoluzione.

ULTIMO GIRO! Sarà super duello tra Almansa e Quiles e un quartetto si gioca il terzo gradino del podio. 18° giro19 Spinge come un ossesso Almansa, nel tentativo di evitare l’arrivo in volata, mentre Bertelle cade. Primo GP disastroso in casa Italia. 17° giro19 Prova Almansa a fare la differenza, vedremo se Quiles riuscirà a rispondere. Carpe si prende la terza piazza, Pratama è quarto attenzione! 17° giro19 Almansa prova a spingere ancora, non vuole l’arrivo in volata con Quiles. I due stanno facendo un gara a parte, mentre Fernandez è ora in terza piazza. Per quanto concerne casa Italia, Bertelle 20°, Pini 23°, ripartito dopo la caduta, e Carraro 24°. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: duello per la vittoria tra Almansa e Quiles, italiani fuori dalla zona punti

LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: duello per la vittoria tra Almansa e Quiles, Pini outCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro/19 Almansa, che non ha mai vinto una gara in carriera, continua a guidare.

Leggi anche: LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Almansa comanda a Buriram, Pini in top-10

Aggiornamenti e notizie su Moto3.

Temi più discussi: Moto3, GP Thailandia: Almansa in pole, 9° Pini; MotoGP GP Thailandia, dove vedere la gara di Buriram: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; LIVE Moto3, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Guido Pini vuol stupire, David Almansa favorito; MotoGp, diretta tv e streaming Gp Thailandia: dove vederlo e a che ora.

Moto3 GP Thailandia diretta LIVE BuriramIl racconto in diretta del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto3. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 19 giri. sport.virgilio.it

LIVE MotoGP, Bezzecchi in pole per la gara del GP Thailandia: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streamingLa diretta della gara del GP Thailandia della Moto GP 2026: piloti in pista sul circuito di Buriram alle 9. Bezzecchi in pole nella griglia di partenza. Le ultime news e gli aggiornamenti in tempo ... fanpage.it

Calore, colore e tanta passione! A Buriram è tempo di gare: Moto3, Moto2 e poi il gran finale della MotoGP con l'atteso confronto @marcmarquez93 vs @37pedroacosta e con @marcobez72 affamato di riscatto! Siamo ready to race! #MotoGP facebook

Quest'anno non guarderò la #Moto3 e la #Moto2 su @SkySportMotoGP dato che dopo un paio d'ore siamo tornati agli albori, ovvero @triolor che urla a vuoto e fa quei versi fuori luogo. Ma tu guarda se devo limitarmi su qualcosa che pago....uno scandalo firm x.com