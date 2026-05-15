Moto3 Hakim Danish sorprende tutti nella FP1 del GP di Catalogna Lontani Quiles e gli italiani
Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, Hakim Danish ha ottenuto il miglior tempo, sorprendendo tutti i suoi avversari. Al suo fianco in classifica, i piloti di qualifiche più attese, tra cui Quiles e alcuni italiani, si sono trovati distanziati. La sessione si è conclusa con Danish in prima posizione, lasciando alle sue spalle i principali favoriti e creando aspettative per le qualifiche successive.
Un sorprendente Hakim Danish ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026. Sul tracciato del Montmelò le condizioni meteo non hanno aiutato i piloti a trovare subito il giusto feeling. Cielo grigio e temperatura di appena 12° hanno complicato i piani con l’asfalto catalano che rappresenta sempre una incognita non di poco conto per tutti. Il miglior tempo della sessione mattutina porta la firma del malese Hakim Danish (KTM MT) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:47.478 davanti allo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) che accusa 201 millesimi, mentre è terzo il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 230. 🔗 Leggi su Oasport.it
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