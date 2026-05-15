Moto3 Hakim Danish sorprende tutti nella FP1 del GP di Catalogna Lontani Quiles e gli italiani

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto3 2026, Hakim Danish ha ottenuto il miglior tempo, sorprendendo tutti i suoi avversari. Al suo fianco in classifica, i piloti di qualifiche più attese, tra cui Quiles e alcuni italiani, si sono trovati distanziati. La sessione si è conclusa con Danish in prima posizione, lasciando alle sue spalle i principali favoriti e creando aspettative per le qualifiche successive.

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