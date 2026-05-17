LIVE Moto2 GP Catalogna 2026 in DIRETTA | Vietti si gioca la vittoria

Al GP di Catalogna 2026 di Moto2, la corsa è ancora in corso con il pilota che sta cercando di ottenere la vittoria. La sessione di warm-up si è svolta alle 9.40, mentre la gara è iniziata alle 14.00. Durante l'evento, i piloti si sono sfidati su un circuito noto per le sue curve impegnative e i tempi molto ravvicinati. La diretta è disponibile per aggiornamenti in tempo reale, con particolare attenzione alle mosse di Vietti, che sta cercando di conquistare il primo posto.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 11.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio della Catalogna 2026 Moto2. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Catalogna 2026, sesto appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul circuito di Barcellona va in scena oggi una gara molto importante per la classifica piloti. Davanti a tutti c’è ancora Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) con 79.5 punti. Il grande favorito di oggi è però Celestino Vietti. Il centauro italiano ha firmato ieri una pole position inattesa e che mancava da due anni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Vietti si gioca la vittoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hasil Moto2 Hari ini~Hasil Practice Moto2 Catalunya 2026 Hari ini~Hasil Mario Aji Moto2 Catalunya Sullo stesso argomento LIVE Moto2, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Veijer, Gonzalez e Agius si giocano la gara, Vietti punta il quarto postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9. LIVE Moto2, GP Francia 2026 in DIRETTA: Vietti insegue un acutoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di... GP di Catalogna 2026: Prove libere 2 Moto3, Prove libere 2 Moto2, Prove libere 2 MotoGP, Qualifiche MotoGP, Qualifiche Moto3 e Qualifiche Moto2 Discussione reddit Diretta live Moto2 GP di Barcellona al MontmelòIl racconto in diretta del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Montmelò. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 17 ... sport.virgilio.it LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo realeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Catalogna 2026, ... oasport.it